محافظ الغربية يقود حملة ليلية لرفع الإشغالات بحى أول وثان طنطا (صور)

قاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حملة ليلية مفاجئة، لرفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، والتي تسبب إعاقة لحركة المارة والحركة المرورية داخل نطاق حي أول وثان طنطا.

وخلال الجولة وجه المحافظ بغلق عدد ٦ ورش للعمل بعد مواعيد الغلق الواردة في قرار اللواء وزير التنمية المحلية، والمقرر غلقها في تمام الساعة السابعة مساء، كما وجه بغلق ٦ محال ومقاهي لتعديها على حرم الطريق مع رفع الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين.

شملت الجولة تفقد شوارع "النحاس، يوسف الصديق، الفاتح، سوق الجملة، المعاهدة، إسكندرية، المحطة، الجانبية، القرشي، الجلاء، سكة المحلة، الكورنيش، سعيد، الإستاد، الحياه والبيئة".

رافق المحافظ، خلال جولته المحاسب ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان.

من جهة أخرى، شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، استكمال فعاليات وأنشطة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والتي تولي اهتمام بالغ بتنمية وبناء الإنسان وتمكينه اقتصاديًا إلى جانب مشروعات المبادرة التي ستشدها القرية وقرى مركز المحلة في المرحلة الثانية، وذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، والدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة، وأحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة، وأحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة.

وتفقد محافظ الغربية القافلة الطبية المقامة بمقر الوحدة الصحية، وتضم 12 سيارة متنقلة في تخصصات (قلب، أوعية دموية، صدر، أطفال، جراحة عامة، نساء وتوليد، نفسية وعصبية، عظام، جلدية، باطنة، أنف وأذن، أسنان) إلى جانب الصيدلية التي تقدم العلاج للمرضى بالمجان وحملات التثقيف الصحي لأهالي القرية.

كما تفقد المحافظ القافلة البيطرية والتي نفذتها مديرية الطب البيطري بهدف تقديم الخدمات الطبية البيطرية لأهالي القرية والتي تنوعت بين ترقيم وتسجيل الحيوانات، فحص تناسلي باستخدام السونار، تلقيح اصطناعي للحيوانات وذلك من خلال المستشفى البيطري الميداني إلى جانب صرف الأدوية بالمجان.

محافظ الغربية يقود حملة ليلية لرفع الإشغالات

محافظ الغربية يقود حملة ليلية لرفع الإشغالات

محافظ الغربية يقود حملة ليلية لرفع الإشغالات