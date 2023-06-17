أئمة وواعظات الأوقاف يكثفون اللقاءات الدعوية مع حجاج بيت الله الحرام (صور)

حرص أئمة وواعظات الأوقاف المرافقين البعثة الحج على القيام بدورهم التوعوية لحجاج بيت الله الحرام، وأداء لمهامهم العلمية في الإرشاد العلمي الفقهي بما ييسر على حجاج بيت الله (عز وجل) أداء مناسكهم ، نظم أئمة وواعظات الأوقاف محاضرات لأعضاء البعثة المصرية من حجاج بيت الله الحرام؛ وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف

وخلال لقاء الواعظات والأئمة بحاح بيت الله، أكدوا على أن تعظيم شعائر الحج يقتضي التركيز على الجوانب الإيمانية والروحية والأخلاقية، والإقبال على الله (عز وجل) بنفس صافية مطمئنة، وعلى الحجيج أن يغتنموا الفرصة، فلا يضيعوا وقتًا، وألا ينشغلوا بغير النسك والعبادة وأركان الحج، والحفاظ على الصلاة في المسجدين ما وسعهم إلى ذلك، وألا يجادلوا ولا يماروا ولا يجهلوا، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): "منْ حجَّ فَلَم يرْفُثْ، وَلَم يفْسُقْ، رجَع كَيَومِ ولَدتْهُ أُمُّهُ"، وفي ختام اللقاء أجاب أئمة وواعظات الأوقاف على أسئلة واستفسارات الحجاج.

وأشاد الحجاج المصريون أعضاء بعثة الحج المصرية بأداء أئمة وواعظات الأوقاف، مؤكدين أنهم يشرحون المناسك بكل يسر وسهولة ويجيبون على استفساراتهم.