السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل وأسعار تذاكر حفل علي الحجار بالقاهرة.. 7 يوليو المقبل

علي الحجار
علي الحجار

يستعد النجم علي الحجار لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء يوم 7 من شهر يوليو المقبل وذلك على أحد المسارح الشهيرة بميدان التحرير بوسط القاهرة.

وطرحت الشركة المنظمة لحفل علي الحجار التذاكر للجمهور على فئات وجاءت الأسعار كالتالي:

  • الفئة الأولى بمبلغ 1200 جنيهًا مصريًا.
  • الفئة الثانية بمبلغ 1000 جنيهًا مصريًا.
  • الفئة الثالثة بمبلغ 750 جنيهًا مصريًا.
  • الفئة الرابعة بمبلغ 350 جنيهًا مصريًا.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويشدو الحجار لجمهوره بباقة متنوعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي شكلت علامات في مشواره الفني الممتد، والتي تنتمي لمؤلفات الإبداع الجاد، منها: "متمنعوش الصادقين، يا طالع الشجرة، أبوالأحلام، الزين والزينة، الليلة ليكي، العروسة، تيجيش نعيش، يا موجة يا زرقا، انتي طلعتيلي منين، ريشة، ندهني الحنين، روحي فيكي، في قلب الليل، داري العيون، جزيرة غمام، زي الهوى، عارفة، مسألة مبدأ، الليل وآخره، غوايش، في هويد الليل، متصدقيش، ولما الشتا يدق البيبان"، وغيرها.

ولد علي إبراهيم الحجار في الرابع من أبريل عام 1954، بحي إمبابة، فور تخطي على الحجار الثانوية العامة قدم أوراقه لكلية التجارة انصياعاً لطلب أبيه إبراهيم الحجار الذي كان يخشى على ولده من العمل بالوسط الفنى. ثم التحق بكلية الفنون الجميلة وتخرج فيها عام 1979. وكان أثناء دراسته قد التحق هو وأخوه أحمد بفرقة التخت العربي لإحياء التراث، وكان قد صرح علي الحجار في لقاء تليفزيوني في برنامج الحكاية بتاريخ 21-11-2022 م بأنه قام بغناء ما يقرب من 3000 أغنية.

الجدير بالذكر أن الحجار ينتمي إلى عائلة فنية، حيث اكتشفه الموسيقار الكبير بليغ حمدي، وقدم له أول أعماله “على قد ما حبينا”، كلمات الشاعر عبدالرحيم منصور، ولقي إعجاب واستحسان الجماهير، ثم انطلق الحجار لمشواره الفني الممتد حيث قدم خلاله فنًا راقيًا ومتميزًا تنوع بين الأغاني الدينية والوطنية والعاطفية.

النجم علي الحجار علي الحجار حفل علي الحجار يوليو علي إبراهيم الحجار

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