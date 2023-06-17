السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الباز" عن دفع "حياة كريمة" إيجارات 1000 أسرة: له شقان إيجابى وسلبى

الباز
الباز

علق الإعلامي الدكتور محمد الباز، على تدخل مؤسسة حياة كريمة، في سداد إيجارات 1000 أسرة في بشاير الخير بالإسكندرية بمبلغ 4 ملايين جنيه.

وقال "الباز"، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن الخبر إيجابي من ناحية، وتُشكر مؤسسة حياة كريمة، مؤكدًا أن المشكلة أن هناك 1000 أسرة تأخرت عن دفع الإيجار، فالدولة نقلتها من مكان عشوائي لمنطقة مميزة بها كل الخدمات والشق السلبي هو لماذا لا يبحثون عن عمل؟.

حياة كريمة توفر تمكينًا اقتصاديًا لهم

وتابع أن حياة كريمة قالت إنها تبحث عن توفير تمكين اقتصادي لهم، مؤكدًا أنه يجب عليهم أن يجتهدوا في الحصول على عمل.

محمد الباز 1000 أسرة بشاير الخير الإسكندرية ايجابي الشق السلبي

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