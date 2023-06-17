السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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داعية: اتهام الجن بالسيطرة على قاتلة طفلها عبث

الشيخ إبراهيم رضا
الشيخ إبراهيم رضا

علق الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، عن اتهام الجن بجريمة الأم التي قطّعت طفلها في فاقوس، مؤكدًا أنه من العبث أن ننسب الأعمال للجن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن رجلًا جاء على سيدنا عمر بن الخطاب وكان قد شرب خمرًا وسيدنا عمر كان سيقيم عليه الحد، فقال: ما حملك على هذا؟ فقال له "كتاب كتبه الله عليّ يا أمير المؤمنين"، فقال عمر يجلد حد الشرب واجلدوه 20 جلدة لكذبه على الله.

 الجن لا يتلبس أحدًا ولا يأمره بالقتل

وأكد أن الجن لا يتلبس أحدًا ولا يأمره بالقتل أو السرقة لأنه لا سلطان له على الإنسان بدليل قوله تعالى "إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ"، مشيرًا إلى أن الشيطان يوسوس فقط ويزين المعصية، لأن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم"، ولكن من رحمة الله على أمة محمد أن خصها بالمعوذتين لإبعاد وساوس الشيطان عنها.

وأنهى كلامه مؤكدًا أن الفعل يسأل عنه الإنسان وليس الجن مهما كان.

اتهام الجن العبث قطعت طفلها السرقة لاسلطان له

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