السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس بايرن ميونخ يهاجم إدارة برشلونة بسبب مغازلة كيميتش

جوشوا كيميتش
جوشوا كيميتش

علق هاربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، على محاولات برشلونة لضم جوشوا كيميتش، لاعب الفريق البافاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وارتبط اسم كيميتش بالانتقال لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتحدث عدد من مسئولي نادي برشلونة عن الصفقة، وكان آخرهم تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، والذي أكد أنه في حالة فتح باب للمفاوضات ستكون هناك مفاوضات مع بايرن ميونخ؛ مؤكدًا أن حاجة برشلونة للاعب في مستوى عالٍ بمركز وسط الملعب واضحة.

ولعب جوشوا كيميتش 47 مباراة مع بايرن ميونخ في مختلف البطولات خلال الموسم المنصرم، وسجل 7 أهداف وصنع 11 لزملائه.
وقال هاينر في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "لا أفهم لماذا يغازل برشلونة لاعبنا بهذا الشكل العلني والمهين؛ جوشوا كيميتش من أحجار أساس الفريق لنا وهو أساسي في خططنا المستقبلية بكل تأكيد".

جوشوا كيميتش بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب نادي شتوتجارت وتدرج بالمراحل العمرية للفريق حتى انتقاله لنادي لايبزيج من فريق تحت 19 عامًا بنادي شتوتجارت خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2013.

وانضم كيميتش لصفوف بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2015؛ ولعب 347 مباراة منذ انضمامه للفريق، وسجل 40 هدفًا وصنع 94 لزملائه.

هاربرت هاينر بايرن ميونخ برشلونة جوشوا كيميتش كيميتش

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