السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مستشفى "شفاء الأطفال"

مستشفى الاورام
مستشفى الاورام

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الأعمال الجارية والموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مستشفى "شفاء الأطفال" بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة 712 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ بها 92%؛ لخدمة أطفال محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، والتي تشرف على إنشائها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد المحافظ، أهمية المشروع لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي سوهاج والمحافظات المجاورة وتوفير عناء السفر للمحافظات الأخرى، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة للمشروع لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، وفقا لأعلى المعايير القياسية في التنفيذ، وفي المواعيد والجداول الزمنية المقررة.

وأوضح المهندس محمد عبد الله يوسف رئيس مدينة سوهاج الجديدة، أنه جرى الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمستشفى، مشيرا إلى أن تكلفة أعمال الإنشاءات والتشطيبات تبلغ 250 مليون جنيه، و462 مليون جنيه لأعمال الكهرباء والميكانيكا، لافتا إلى أن المستشفى على مساحة 5.6 فدان، وتتكون من 7 طوابق بسعة 263 سريرا، ويشمل المبنى بدروم + أرضي + ٦ أدوار متكررة، بجانب المسطحات الخضراء وملحقات المبنى اللازمة للتشغيل.

وأضاف رئيس مدينة سوهاج الجديدة، أن المستشفى يحتوي على "وحدات غسيل كلوي، ووحدات مناظير، وغرف عمليات، وقسم للعلاج الكيميائي، وعنايات مركزة، وعيادات خارجية، وحضانات، وغرف إقامة للمرضى، واستقبال، وصالات طبية رياضية".

50 مليون جنيه التشطيبات القياسي الجدى الجداول الزمنية اللواء الفق

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