"النقد الدولى" و"الإفريقى للتنمية" يشاركان فى قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد

يشارك الدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية، يوم 22 يونيو الجاري، في جلسة بقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، بشأن تحويل الديون وحقوق السحب الخاصة: "أين نحن وكيف نمضي قدمًا؟"، ويمثل هذا الحدث واحدًا من ست مناقشات المائدة المستديرة الرئيسية التي ستجرى خلال القمة، الذي سيعقد في قصر برونجنيارت بباريس.

ومن المقرر أن تنضم كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، محمد إدريس ديبي رئيس تشاد، وقيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، ورانيل ويكرمسينغ رئيس سريلانكا، ورئيس وزراء رواندا إدوارد نجيرينتي، ورئيس وزراء سريلانكا دينيش جوناواردينا. وسيتولى نائب رئيس وزراء إسبانيا كالفينو نادية دور منسق جلسة المناقشة.

وستركز المناقشة على الدروس التي يمكن استخلاصها من عمليات إعادة هيكلة الديون الأخيرة في كل من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل. وستدرس أيضًا حالة الجهود المبذولة لتوجيه حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، وموقف مجتمع التنمية بشأن هذه الجهود وكيفية دفع العملية إلى الأمام.

ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد قمة ميثاق تمويل عالمي جديد لحشد القادة السياسيين وممثلي المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع الأساس لنظام مالي جديد يعالج عدم المساواة وأعباء الديون وتغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي، ويكون أكثر استجابة وعدالة وشمولية. ومن المتوقع أن يحضر القمة رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين.

جدير بالذكر أن رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية الدكتور أكينوومي أديسينا سينضم ايضًا إلى قادة العالم الآخرين للتحدث في منتدى تنمية صندوق أوبك لعام 2023 في فيينا، النمسا في 20 يونيو 2023.

وسيستكشف المؤتمر لعام 2023، الذي سيكون تحت شعار "الدفع نحو المرونة والمساواة" وهو متابعة للحدث الافتتاحي الذي عقد العام الماضي، التحديات والفرص الحالية لتحقيق التنمية التحويلية والمستدامة. كما سيوفر منصة للتواصل وتبادل المعرفة بين صانعي القرار وممثلي المنظمات الدولية والشركات والمجتمع المدني.