رئيس النيابة الإدارية يهدى وزير العدل ووزارة التخطيط درع الهيئة

أهدى المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، درع النيابة الإدارية المستشار عمر مروان، وزير العدل، ولوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتسلمه المهندس أشرف عبدالحفيظ- مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، ولوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتسلمه المهندس سعد رشدي- رئيس الإدارة المركزية للموارد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاء ذلك ختام فعاليات افتتاح منظومة التحول الرقمي الشامل بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعلان تفعيل بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإنشاء منظومة متكاملة لإدارة الشكاوى وقياس الأداء الحكومي، والربط مع منظومة المتغيرات المكانية بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية.

حضر الحفل المستشار عمر مروان- وزير العدل، والمهندس أشرف عبدالحفيظ -مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، والمستشار ربيع قاسم- مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم؛ إعلان اكتمال منظومة التحول الرقمي الشامل بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعلان تفعيل بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإنشاء منظومة متكاملة لإدارة الشكاوى وقياس الأداء الحكومي، والربط مع منظومة المتغيرات المكانية بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية.