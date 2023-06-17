السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| يسرى جبر يوضح من النبى الذى أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة؟ (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن قول الله تعالى ليحيى "خذ الكتاب بقوة" هو أمر بالقول، وفعل سيدنا جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالقوة بالفعل.

وأضاف "جبر"، خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه عندما تأخذ أمر الوحي بقوة تكون في كمال الانتباه والهمة والعزيمة، لأن جبريل عليه السلام ضمّ النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليتلقى الأمر بأهبة ويأخذ بقوة، وقد قال الله تعالى ليحيى عليه السلام "يا يحيى خذ الكتاب بقوة"، فهناك بالقول وهنا بالفعل والأمر.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس النبي اعرف نبيك الكتاب بقوة سيدنا جبريل

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