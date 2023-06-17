السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأزهر يدين مقتل 41 شخصًا فى هجوم إرهابى على مدرسة ثانوية فى أوغندا

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الخسيس الذي استهدف مدرسة ثانوية في منطقة "مبوندوي" غرب أوغندا، ما أسفر عن مقتل 41 شخصًا على الأقل، وإصابة آخرين.

وأكد الأزهر، في بيانٍ له اليوم، أن هذه الجريمة النكراء دليلٌ على تجرد مرتكبيها من كل معاني الرحمة والإنسانية، وكل القيم الدينية والأخلاقية، مشددًا على أنَّ استهداف الأبرياء الآمنين من طلاب العلم يفضح استراتيجية هذه الجماعات المتطرفة لتغييب العقول وتفشي الجهل عبر ضرب مراكز التعليم، مطالبًا المجتمع الدولي بالتضامن لتعزيز قدرات الدول- وبخاصة الإفريقية- لمكافحة هذا الإرهاب الأسود والقضاء عليه.

وقدّم الأزهر الشريف خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، وإلى أوغندا قيادة وشعبًا، ويدعو الله، تعالى، أن يحفظ الأبرياء والإنسانية كافةً من كل مكروهٍ وسوءٍ.

الأزهر هجوم إرهابي هجوم إرهابي على مدرسة ثانوية اوغندا الخسيس

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