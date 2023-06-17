أنشطة ثقافية متنوعة لأطفال "قرية الأبعادية" بدمنهور

أجرت مكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور من خلال أتوبيس المكتبة المتنقلة اليوم السبت، زيارة لقرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور، حيث استفاد من الأنشطة 53 طفلا وطفلة في المرحلة العمرية من 7 إلى 13 سنة وتم تقسيم الأطفال إلى مجموعات تنوعت ما بين ورش رسم وتلوين وألعاب ومسابقات وسينما الأطفال وجلسات حكي، وذلك فى إطار خطة المحافظة لنشر الوعي الثقافي والمعرفي لإيصال الخدمة المكتبية والتثقيفية بقرى "حياة كريمة" ونشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع من خلال إتاحة وتوفير الكتاب للقارئ وتغطية عدد أكبر من المناطق التي لا تتوافر بها مكتبات عامة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن "المكتبة المتنقلة" تستهدف إثراء الحركة الثقافية من خلال التجول بعدد من الأماكن العامة والقرى والنجوع التى تفتقد إلى وجود المكتبات بالمحافظة لإتاحة كم متنوع من الكتب والمجلات والأفلام التعليمية والعديد من الأنشطة التى تشجع النشء على القراءة والإطلاع، وسوف تستمر تلك الجولات وفقاً لبرنامج زمني محدد بالتنسيق مع الجهات المعنية فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

استضافت مكتبة مصر العامة بدمنهور وفرعيها بكفر الدوار والدلنجات، هيثم شكري راوي الحكايات، حيث قدم على مدار اليوم مجموعة من ورش الحكى والأنشطة التى استفاد منها ما يقرب من 200 طفل وطفلة من أعضاء و رواد المكتبة بفروعها الذين يترددون بشكل مستمر للاستفادة من خدمات وأنشطة ودورات المكتبة، حيث تنوعت الورش بين الحكى والجلسات التفاعلية والمسابقات ولعاب الذكاء والأنشطة الجماعية التى تعتمد على التفاعل البصري فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.