إحالة عاطل سرق حقيبة يد بالإكراه من شخص فى الجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم السبت، إحالة عاطل، إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة سرقة حقيبة يد من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بالقاهرة في منطقة الجمالية بالإكراه.

البداية، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الجمالية تمكنت من ضبط بائع حال قيامه بسرقة حقيبة يد من أحد الأشخاص بدائرة القسم، وبداخلها مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، جواز سفر أجنبي، سلاح أبيض.

وبمواجهته أقر بقيامه بسرقة الحقيبة المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بمحافظة الجيزة.

وبسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهم بخطف حقيبة يده وبداخلها المضبوطات وعقب ذلك هدده بالسلاح المضبوط بحوزته ولاذ بالفرار.