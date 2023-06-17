السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف يساعد النظام الغذائي فى الحد من خطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صحة الرجل من الأمور التي تستحق الاهتمام والعناية، لأنه يتأثر بعوامل عديدة تختلف باختلاف العمر والنشاط والبيئة، فالرجل يواجه تحديات صحية خاصة به، مثل اضطرابات البروستاتا، ومشاكل القلب والأوعية الدموية، والسرطانات المختلفة، والصلع والضعف الجنسي.

كما أنه يتعرض لضغوط نفسية واجتماعية ومهنية قد تؤثر على صحته العقلية والجسدية، لذلك، من المهم أن يولي الرجل اهتمامًا كبيرًا بصحته، وأن يتبع نظامًا غذائيًا صحيًا يساعده على تلبية احتياجاته الغذائية المختلفة.

يعتبر النظام الغذائي الصحي أمرًا حاسمًا لصحة الرجال ، فهو يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

فيما يلي بعض الأطعمة التي تحتوي على المغذيات الضرورية والتي تساعد في الحد من هذه المشاكل الصحية لدى الرجال وفقاً لما ذكره موقع "health and fitness" الطبي.

الخضروات: 
تعد الخضروات مصدراً هاماً للألياف الغذائية وفيتامينات الأساسية والمعادن مثل البوتاسيوم، والمغنسيوم، والحديد، حيث تحتوي الخضروات على سعرات حرارية قليلة وتساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول.

الفواكه: 
تحتوي الفواكه على العديد من المغذيات الضرورية مثل الألياف والفيتامينات والمعادن، كما أنها غنية بالأحماض الدهنية الأساسية والمضادات الأكسدة التي تعزز الصحة بشكل عام.

البروتينات: 
تحتوي البروتينات على الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان للبناء والترميم، ويمكن الحصول على البروتين من مصادر مثل اللحوم البيضاء والسمك والبقوليات والمكسرات.

الأطعمة المدعومة بالكالسيوم:
يحتاج الجسم إلى كالسيوم للعظام القوية والصحية، حيث يمكن الحصول على الكالسيوم من مصادر مثل الحليب والجبن واللبن والسبانخ.

الماء: 
يجب شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، حيث يساعد الماء في ترطيب الجسم والتخلص من السموم والمواد الضارة، علاوة على ذلك، ينصح بتجنب الأطعمة العالية بالدهون المشبعة والملح والسكريات المضافة، حيث أنها ترفع من خطر الإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري.

ارتفاع ضغط الدم التخلص من السموم الضعف الجنسي الفيتامينات والمعادن الغذائي الصحي القلب والأوعية الدموية النظام الغذائي الصحي صحة الرجل

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