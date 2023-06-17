السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أزمة قلبية وراء وفاة أمين شرطة فى محكمة حلوان

جثة
جثة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم السبت، التصريح بدفن أمين شرطة توفى خلال تأدية عمله في محكمة حلوان، عقب توقيع الطب الشرعي الكشفعليه  وإثبات عدم وجود شبهة جنائية، وتسليم الجثة لذويه.

وتبين أن المتوفى في العقد السادس من العمر، وأن سبب الوفاة أزمة قلبية جعلته يسقط مغشيًا عليه في قاعة المحكمة وبمحاولة إسعافه تبين أنه توفى.

كان أمين شرطة ترحيلات القاهرة بمحكمة حلوان المتوفى قد توجه لعمله، رغم شعوره بالإرهاق، وبمجرد وصوله إلى القاعة بدأ فى تعليق رول جلسة جنح حلوان بالمحكمة، وفوجئ المتواجدون بسقوطه أرضا فاقدًا الوعي. 

نيابة حلوان الجزئية الجثه شبهة جنائية أمين شرطة ترحيلات

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