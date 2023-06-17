السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الطيران المدنى يتابع سير العمل بمطار سفنكس الدولى

وزير الطيران
وزير الطيران

أجرى الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، صباح اليوم السبت، زيارة مفاجئة لمطار سفنكس الدولي؛ لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تنفيذ التعليمات التي تم التوجيه بها خلال الجولات التفقدية السابقة ومدى التزام جميع العاملين كل في موقعه، بالإضافة إلى متابعة حركة التشغيل في السفر والوصول وانسيابية الرحلات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، خاصة في ظل كثافة التشغيل التي يشهدها المطار خلال الفترة الحالية، والتي من المتوقع زيادتها الفترة المقبلة، وفقًا لسياسة العرض والطلب.

وشدد وزير الطيران المدني على الاهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، والعمل على إرضاء جميع العملاء وتقديم جميع التسهيلات لهم لجعل تجربة سفرهم ممتعة وأكثر رفاهية، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية المفاجئة لجميع قطاعات الطيران المدني في مختلف أماكن العمل لمتابعة منظومة العمل بها وفقًا للخطط الموضوعة لها.

وأشار إلى أهمية مطار سفنكس الدولي الذي يشهد انتعاشًا كبيرًا في الحركة الجوية، خاصة بعد زيادة طاقته الاستيعابية إلى 900 راكب/ ساعة بدلًا من 300 راكب/ ساعة تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتنشيطا للحركة السياحية الوافدة من وإلى مصر.

جدير بالذكر أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة الجولات المفاجئة التي يقوم بها وزير الطيران من أجل متابعة انتظامية العمل في مختلف المجالات بشكل دوري وتقييم أداء العاملين ومدى كفاءتهم في الأعمال الموكلة إليهم ومعاقبة المقصرين ومعالجة أوجه القصور التي قد تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

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