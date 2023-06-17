السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شحن 109 آلاف طن كلينكر خام إلى كوت ديفوار عبر ميناء شرق بورسعيد

ميناء
ميناء

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانٍ صادر اليوم، عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الأسواق الافريقية وخاصة كوت ديفوار عبر الأرصفة الجديدة للميناء، حيث استقبلت السفينة TRIGON TRADER القادمة من تركيا لشحن 61 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار.

كما استقبل الميناء السفينة DESERT MOON القادمة من اليونان لشحن 48 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار المستورد الأول للخام من ميناء شرق بورسعيد.

واستقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM A القادمة من لبنان؛ لتفريغ 3400 طن رخام وسوف تغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات التفريغ إلى تركيا.

وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

أرصفة استقبلت الإجراءات الخاصة الأسواق الأفريقية الشحن والتفريغ

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