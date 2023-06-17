السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس شقيقين بتهمة قتل عامل بسبب خلافات مالية 15 يومًا 

ارشيفية
ارشيفية

أمر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس بتجديد حبس شقيقين 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة قتل عامل بسبب خلافات مالية بينهما.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، ملقاة على الأرض بالشقة محل سكنه بدائرة القسم، وبها طلق نارى بالرقبة.

وكشفت التحريات وبجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفنى، أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، وهما أحد الأشخاص وشقيقه، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

باتخاذ الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).. وبمواجهتهما اعترف أحدهما بوجود خلافات بينه والمجنى عليه، قام على إثرها بالاستعانة بشقيقه، وتوجها لمحل سكن المجنى عليه، فحدثت بينهم مشادة كلامية قام خلالها أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري على المجنى عليه من السلاح المضبوط بحوزتهما.

 

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