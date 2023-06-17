9 سنوات من التأهيل.. وزارة العمل تطور 75 مركزًا ووحدة تدريب ثابتة ومتنقلة

نال ملف التدريب المهني الكثير من الاهتمام خلال فترة الـ9 سنوات الماضية، حيث نجحت خلالها وزارة العمل في تطوير مراكزها الثابتة والمتنقلة، والتي تبلغ 38 مركز تدريب ثابتًا، و10 وحدات تدريب ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة.

ونجحت وزارة العمل في التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية لتوقيع بروتوكول تعاون لتطوير المناهج والبنية الأساسية لمدارس التعليم الفني "الورش والقاعات" للتركيز على بناء الجدارات المهنية والمهارات والمعارف اللازمة على المهن والحرف المطلوبة في سوق العمل، بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.

وتستعد الوزارة، حاليًا، لتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، ووزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لـ"العمل"، يتضمن تنفيذ خطة لتطوير وإدارة مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة، ووزارة الصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية، وتوفير تدريب فني ومهني وتثقيفي للعمالة المصرية طبقًا للمعايير الدولية، والسعي نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية.

وتستعد الوزارة خلال العام الجاري 2023 لإطلاق 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة في المحافظات لتدريب الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل الداخلي، حيث تعمل هذه المراكز في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة "مهنتك مستقبلك"، والتي تنفذها الوزارة، كما تلعب هذه المراكز دورًا في إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل الخارجية، حيث إن خطة الوزارة تعتمد على إعداد هؤلاء الشباب للسوق الخارجية تنسيقاً مع الشركاء الاجتماعيين في الخارج وعن طريق مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة حول العالم، والتي يبلغ عددها 9 مكاتب تقوم أيضا بمهام حماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري في نطاق تلك المكاتب.

وكان قد اعتمد وزير العمل حسن شحاتة، خطة التدريب المهني للعام المالى 2022/ 2023، والتي يتم تنفيذها في 75 مركز تدريب مهنيا على مستوى الجمهورية منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالى 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شابا وفتاة.

وبحسب أحدث تقارير للوزارة منذ أغسطس 2022 حتى مارس 2023، جرى تنفيذ 248 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهني الثابتة التابعة للوزارة استفاد منها 2678 متدربا، وتنفيذ 48 دورة تدريبية بالوحدات المتنقلة التابعة للوزارة استفاد منها 720 متدربا في القرى الأكثر احتياجاً.

كما جرى رفع كفاءة 11 وحدة تدريب متنقلة تمهيدًا لإطلاقها في قرى ونجوع المحافظات المستهدفة بمبادرة حياة كريمة لتدريب الشباب من الجنسين، وجرت عملية التطوير بصورة كاملة بأيدي عمال الوزارة، بأدواتهم ومعداتهم داخل الورشة الفنية الخاصة بديوان عام الوزارة وتوفير وحدة تدريب متنقلة لتدريب الفتيات البدويات من أبناء محافظة جنوب سيناء بمدينة سانت كاترين وتواجدها في أماكن إقامتهن تسهيلاً عليهن من تحمل مشقة الانتقال لأماكن التدريب الثابتة، ووضع خطة لتطوير منظومة التدريب المهني وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية بإضافة تدريب على النظم التكنولوجية للشباب الخريجين على وظائف المستقبل الرقمية، ومنحت ١٥٨٧٤٨ شهادة قياس مستوى المهارة يستطيع العامل من خلالها الحصول على فرصة عمل بالداخل أو الخارج، أو استخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقي في مساره الوظيفي.