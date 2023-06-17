وزير التعليم العالى: قبول 14300 طالب من الدارسين بالسودان وروسيا وأوكرانيا

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، بمقر جامعة قناة السويس.

ووجه المجلس الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على زيارته جامعة برج العرب التكنولوجية، والتي جاء إنشاؤها استجابة لرؤيته بتطوير التعليم التكنولوجي، وإتاحة فرص تعليمية متميزة بمعايير عالمية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، من خلال تقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة؛ بما يسهم في خدمة وتنمية المجتمع المصري وفقًا لرؤية مصر 2030.

أشاد الوزير بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًّا، ومنها إدراج 37 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لأهداف التنمية المستدامة للعام 2023، مثمنًا الجهود المبذولة في هذا الصدد، ومن بينها الدعم الفني المقدم من الوزارة وبنك المعرفة المصري للجامعات.

وثمن عاشور جهود التعاون بين الوزارة والجامعات والجهات المعنية؛ لتيسير إجراءات قبول الطلاب المصريين الدراسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية؛ حرصًا على مُستقبلهم الدراسي، مشيرًا إلى أنه تم قبول ۱٤۳۳۸ طالبًا وطالبة حتى الآن.

وأشاد الوزير بانتظام سير أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي وفقًا للجداول الزمنية، وذلك في ضوء التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات، مثمنًا جهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعات والتزامهم الكامل خلال فترة انعقاد هذه الامتحانات، موجهًا بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج الامتحانات، عقب انتهاء الطلاب من أدائها.

كما أكد عاشور أهمية قيام الجامعات بتنفيذ خطط الأنشطة الرياضية، والفنية والثقافية والاجتماعية، والتوسع فيها، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، وذلك خلال إجازة نهاية العام الدراسي الحالي؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم، موجهًا بضرورة استغلال فترة الإجازة في إجراء أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية.

وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في تنفيذ وتفعيل مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى توقيع 4 تحالفات حتى الآن، وهي تحالفات (الإقليم الشمالي، وإقليم وسط الصعيد، وإقليم جنوب الصعيد، وإقليم الدلتا)، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع تحالفات أخرى لأقاليم مصر الجغرافية، مؤكدًا أهمية هذه التحالفات في تحقيق التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية الجهات الصناعية والزراعية والإنتاجية، وتوظيف البحث العلمي لخدمة الصناعة، ومواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها كل إقليم جغرافي؛ بما يعود بالنفع على تطوير المناهج الدراسية والبرامج والتخصصات البينية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الشهر الماضي، منها زيارة الوزير للكلية الملكية للجراحين أدنبرة ببريطانيا؛ لبحث التعاون في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي، وتفقد الأقسام الطبية المُتخصصة بالكلية الملكية، والمتحف الملكي للجراحة، وزيارة الوزير جامعتي المنصورة وطنطا لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التعليمية والخدمية، والمشاركة في فعاليات توقيع بروتوكول تعاون لتدشين تحالف إقليم الدلتا، وافتتاح الوزير لفعاليات معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني لعرض ومناقشة أحدث الاتجاهات والقضايا المُتعلقة بمجال الأمن السيبراني عالميًّا، والمشاركة في افتتاح فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي، وعقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع السفراء والمسئولين الأجانب؛ لبحث سُبل دعم التعاون العلمي والبحثي.