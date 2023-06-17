إصابة شاب وسيدة فى مشاجرة جنوب إسنا بالأقصر

أُصيب شاب وسيدة في مشاجرة مع آخرين بمنطقة الشراونة جنوب إسنا، بمحافظة الأقصر، وتم نقلهما لمستشفى طيبة التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت باستقبال مستشفى طيبة التخصصي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، كلا من "صابر عبدالله سالم" 32 سنة، مقيم بالشراونة؛ لإصابته فى مشاجرة مع آخرين، وسيدة تدعى "ليلى جمال بدرى" 32 سنة، مقيمة بالشراونة، مصابة فى نفس المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة, وتولت النيابة العامة التحقيق.