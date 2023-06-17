السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير اقتصادي يوضح كيفية زيادة العوائد الدولارية

المهندس إبراهيم المناسترلي
المهندس إبراهيم المناسترلي

قال المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إنه يمكن تعزيز العوائد الدولارية من خلال زيادة الصادرات غير النفطية، وخاصةً الزراعية والملابس والسيارات والمنتجات الصناعية الأخرى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يمكن تحفيز المصريين المغتربين لتحويل المزيد من الأموال إلى مصر، عن طريق زيادة معدلات الفائدة على الودائع البنكية بالعملات الأجنبية لجذب المزيد من الودائع من المصريين المغتربين والمستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أنه يمكن للحكومة أن تزيد من الاستثمار في المشاريع الكبرى والتحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، مثل مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، والتي تعد مقومات أساسية للاستدامة الاقتصادية والبيئية في المستقبل.

وأكد أنه يمكن القول إن زيادة العوائد الدولارية في مصر يمكن أن يتحقق من خلال مجموعة من الإجراءات والمقترحات، والتي تشمل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات والاستفادة من المزيد من الموارد الطبيعية، منوها بأنه يجب على الحكومة أن تعمل بجدية على تنفيذ هذه المقترحات والتي تعد أساسية لتحسين وضع الاقتصاد المصري وزيادة العوائد الدولارية.

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