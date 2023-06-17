بدء اختبارات "الإنجليزية" لطلاب المستوى الأول بجامعة المنصورة الجديدة

تابع الأستاذ الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اختبارات اللغة الإنجليزية المستوىE1 وكذلك اختبارات الإعادة E0 للطلاب الملتحقين بالمستوى الاول بالجامعة للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، بحضور الدكتور أشرف قوطة، أستاذ مساعد اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة دمياط، والمشرف على اللغة الإنجليزية بجامعة المنصورة الجديدة.

الجدير بالذكر أن دراسة اللغة الإنجليزية هي أحد المتطلبات الجامعية، ولا يستطيع الطالب الانتقال الي الفرقة الثانية إلا بعد اجتياز مستويات اللغة الإنجليزية المقررة.

كانت الجامعة قد استعانت بمنصة "ماجروهل" لعقد اختبار تحديد المستوى في اللغة الانجليزية للطلاب الجدد خلال شهر أكتوبر الماضي، والذي علي ضوء نتيجته تم تقسيم الطلاب لعدة مستويات على النحو التالي:

-الطلاب الحاصلون علي أقل من ٥٧٪ يدرسون المستوي E0, وبعد اجتيازه يدرسون المستوي E1، الطلاب الحاصلون علي ٥٧٪ الي ٧٤٪ يتم تصنيفهم لدراسة المستوي E1 مباشرة.

-الطلاب الحاصلون على ٧٥٪ فأكثر يتم تصنيفهم في المستوي المتقدم، ويتم اعفائهم من دراسة مقرر اللغة الإنجليزية بعد أن حققوا المستوي المطلوب.

وقال الدكتور أشرف قوطة، إنه قد تم تدريس مقرر اللغة الإنجليزية للمستوى E0 لطلاب الجامعة خلال الفصل الدراسي الأول، وتم تدريس مقرر E1 خلال الفصل الدراسى الثاني.

وتهتم جامعة المنصورة الجديدة برفع مستوى الطلاب في اللغة الانجليزية وتنمية مهاراتهم اللغوية، بما ينعكس إيجاباً على المستوى الدراسي للطلاب، خاصة وأن الدراسة بالجامعة تعتمد في المقام الأول على اللغة الإنجليزية.