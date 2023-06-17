إقبال كبير على انتخابات الغرفة التجارية بدمياط

شهد مركز شباب الساحة الشعبية، إقبالًا متزايدًا اليوم السبت، للإدلاء بالتصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة دمياط، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من التجار حاملي السجلات التجارية والمسددين للاشتراك السنوي في الغرفة التجارية، حيث تتم إجراء الانتخابات في مركز شباب مدينة دمياط المعروفة باسم الساحة الشعبية.

ويتنافس في الانتخابات ١٥ مرشحًا بالنظام الفردي في تحالفات، حيث أن هناك قائمتين متنافسين هم قائمة الغرفة التجارية وقائمة التغيير.

وسبق أن تم تقديم ثلاثة طعون على ثلاثة مرشحين هم: محمد عبداللطيف فايد، أيمن يوسف رخا، السيد شعير، وتم رفض الطعون لينطلق ماراثون الانتخابات كاملًا دون استبعاد أيا من المرشحين.

ويبلغ عدد المرشحين 15 مرشحًا لاختيار 8 أعضاء لعضوية مجلس الإدارة وهم: سلامة مسعد التابعي الجحر، أحمد عبده أحمد أبو شامة، أحمد عنتر محمد العطوي، أشرف محمد محمود، السيد عبدالحميد على شعير، السيد محمد دياب عبدالعال، أيمن يوسف فتحي رخا، حسن الدسوقي حسن البديويهي، سامح أحمد عثمان زناتي، سمير شوقي أحمد شطا، محمد عبداللطيف حسن فايد، محمد محمد سمير رضا زقطه، مسعد السيد التابعي الرداد، وائل على حسن المبشر، وسام أحمد عبدالقادر أبو العنين.

ومن المقرر، أن تبدأ عملية فرز أصوات انتخابات الغرفة التجارية في دمياط، بعد انتهاء عملية التصويت والتي يشارك فيها كل التجّار المسددين في الساحة الشعبية في محافظة دمياط على ثمانية مقاعد فردية في دمياط.