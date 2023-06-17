السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد جدة يبدأ مفاوضاته لضم مدافع جديد لتعويض غياب "حجازى"

اتحاد جدة
اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن أن إدارة نادي الاتحاد السعودي، تخطط لضم مدافع جديد لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، وفقًا لمصادر خاصة، أنه من المنتظر أن يفتح المسؤول في الإدارة الاتحادية حال ترشحها رسميًّا في الانتخابات الرئاسية للأندية غير الربحية، باب المفاوضات مع نادي الشباب، لطلب استعارة حسان تمبكتي، مدافع فريقها الأول، خلال الانتقالات الصيفية التي تنطلق 1 يوليو المقبل. 

وأوضحت الصحيفة، أن طلب إدارة اتحاد جدة، جاء بعد تأكد غياب المدافع أحمد حجازي، قائد اتحاد جدة، 6 أشهر؛ بسبب إصابة تعرض لها مؤخرًا.

وطبقًا للمصادر، فإن البرتغالي نونو سانتو، مدرب اتحادة جدة، وافق على استعارة المدافع الدولي في حال تمت الصفقة، مشيرة إلى أنه وفي حال تعقدت الأمور فستبحث الإدارة عن حلول أخرى محلية أو أجنبية في خط الدفاع.

وكان أحمد حجازي، قد تعرض لإصابة في إصابة الرباط الصليبي خلال مواجهة فريقه الفيحاء، ضمن منافسات  دوري روشن.

وكان اتحاد جدة، قد توج بلقب الدوري السعودي، عن الموسم المنصرم، بعدما احتل صدارة الترتيب، برصيد 72 نقطة، بفارق 5 نقاط، عن النصر صاحب المركز الثاني.

ة نادي الاتحاد السعودي الشباب حسان تمبكتي النصر اتحاد جدة نادي الإتحاد احمد حجازى

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