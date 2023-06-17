مصرع وإصابة 4 فى حادثى تصادم بالشرقية

لقي مواطن مصرعه، فيما أصيب 3 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، في حادثيّ تصادم بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بمصرع مواطن صدمته سيارة على طريق القرين - العزازي.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى القرين المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أُصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على طريق كفر ميت سهيل - السعديين بمركز منيا القمح.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزي بمركز منيا القمح لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.