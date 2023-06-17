السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 4 فى حادثى تصادم بالشرقية

إسعاف
إسعاف

لقي مواطن مصرعه، فيما أصيب 3 آخرون بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، في حادثيّ تصادم بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بمصرع مواطن صدمته سيارة على طريق القرين - العزازي.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى القرين المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أُصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على طريق كفر ميت سهيل - السعديين بمركز منيا القمح.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزي بمركز منيا القمح لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

مواطن كدمات وجروح الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية الجثه

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