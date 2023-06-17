السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

"بشويش على عقلك".. صباح تكشف كواليس أول أغنية لها

صباح
صباح

الأغنية الأولى في حياة كل فنان لها دائًما عنده ذكريات لا تنسى، كل مطرب يعشق الفن والطرب ينتظر بفارغ الصبر أغنيته الأولى ورد فعل الجمهور عليها.

الفنانة صباح الملقبة بالشحرورة، كان لها لقاء مع مجلة الكواكب كشفت خلاله كواليس أول أغنية في حياتها، فقالت: أتيت إلى مصر بعد أن تعاقدت مع المنتجة السيدة آسيا لبطولة فيلم ’’القلب له واحد" ويطيب لي أن أذكر إحدى أغنياته التى سوف اعتبرها أولى أغنياتي ما دامت هى التى نالت أكبر قدر من النجاح.

اسم أول أغنية للفنان صباح
وواصلت صباح: عرض الفيلم وسمع الناس أغنية "بشويش على عقلك بشويش لحسن تجنن" وكانت خفيفة الوقع على الأذن فأخذت حظها من التقدير، ونجح الفيلم نجاحًا كبيرًا، وانهالت عليها خطابات الإعجاب.

خطابات المعجبين
وأشارت صباح إلى أن والدها هو الذي كان يتسلم خطابات المعجبين بعد أغنيتها الأولى، منوهة بأنه ذات يوم قال لى إن أحد المعجبين يقول إن أغنية "بشويش على عقلك " هى سبب نجاح الفيلم وأنه من حقى ألا أتنازل عن ملكيتها الأدبية والفكرية مطلقًا.

المطالبة بالحقوق الفكرية للأغنية
وأكملت صباح: معنى هذا أن أعود فأطالب بها السيدة آسيا آى أطالب بأجر منها لأنها السبب الأول فى النجاح الكبير الذي أغدق المال على المنتجة، ولم يكن هذا سليمًا لا مطلقَا ولا قانونًا، ومع ذلك سعى والدي إلى السيدة آسيا يطالب بالمزيد ولم أكن مؤيدة لما فعله والدي آنذاك مع السيدة آسيا، فاصطدمنا ولا أذكر أنني قبل هذا أو بعد هذا سعيت للاصطدام مع والدي.

وقلت له لأزيل غضبه منى: “تذكر يا أبى أن هذه الأغنية هى التى جعلت الناس تعرف اسمى، وكفى ما تقوله للسيدة آسيا”.

الفنانة صباح اسم أول أغنية للفنان صباح أغنية بشويش على عقلك السيدة آسيا المنتجة السيد ة آسيا فيلم القلب له واحد الفيلم خطابات المعجبين

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