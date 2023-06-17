جمال بيومي: تحفيز الصناعة يساهم في خفض فاتورة الاستيراد

قال السفير جمال بيومي الأمين العام للمستثمرين العرب، إن مصر تواجه تحديات كبيرة في تحفيز الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد، ولكن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف.

وأشار بيومي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أول هذه التحديات أنه يجب على الحكومة تشجيع الصناعات المحلية وزيادة التحفيزات للمستثمرين المحليين، لافتا إلى أنه يمكن تحقيق ذلك عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية والمعدات اللازمة لإنتاج السلع المحلية، وتوفير التسهيلات المالية والضريبية للمستثمرين الذين يستثمرون في الصناعات المحلية.

وتابع: كما يمكن لمصر زيادة الإنتاج المحلي من خلال تطوير البنية التحتية، مثل تحسين شبكات النقل والطرق والموانئ والمطارات. كما يمكن تحسين الخدمات اللوجستية المرتبطة بالإنتاج المحلي، مثل الخدمات المصرفية والتأمين والتخزين والتوزيع.

واستكمل: “يجب تشجيع الابتكار والبحث والتطوير في الصناعات المحلية. وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق توفير التمويل والتسهيلات للشركات الناشئة والمبتكرة، وتشجيع الجامعات والمعاهد البحثية على تطوير تقنيات جديدة وتحويلها إلى منتجات تجارية قابلة للتسويق”.

ولفت جمال بيومي إلى أنه يجب تحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة تنوعها، عن طريق توفير التدريب والتطوير للعمالة المحلية وتحسين الجودة والتصميمات، مشيرا إلى أنه لا بد من تحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة تنوعها يمكن تحقيقها عن طريق إجراء دراسات السوق وتحديد المنتجات الأكثر طلبا والأكثر ربحية، وتوفير التدريب والتطوير للعمالة المحلية لتحسين جودة وكفاءة الإنتاج.

وأوضح أنه يمكن لمصر تحقيق تقليل فاتورة الاستيراد عن طريق تعزيز الصادرات المحلية، عن طريق توسيع قاعدة العملاء الدوليين وتحسين جودة المنتجات المصدرة وتخفيض تكاليف الإنتاج، وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق تشجيع الصناعات البديلة والمستدامة، مثل الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعات من خلال توفير التسهيلات المالية والضريبية".

واختتم في تصريحه قائلا إنه يجب على الحكومة المصرية تحفيز الاستثمار في الصناعات المحلية وتوفير الدعم اللازم لها، والعمل على تحسين البنية التحتية وجودة المنتجات وزيادة تنوعها، وتشجيع الابتكار والتطوير والصادرات المحلية، وتعزيز الصناعات البديلة والمستدامة، لتحقيق هدف خفض فاتورة الاستيراد وتحفيز الصناعة في مصر.