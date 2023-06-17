السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إلهام شاهين تزور قبر الرئيس التونسى الراحل الحبيب بورقيبة (صور)

إلهام شاهين
إلهام شاهين

زارت النجمة الكبيرة إلهام شاهين قبر الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، وذلك على هامش تكريمها من ملتقى المبدعات العرب برئاسة الدكتور فوز الطرابلسي بسوسة، والمقام من 15 لـ 17 من يونيو الجاري.

وأثناء الزيارة قالت شاهين إن الرئيس التونسي الراحل بورقيبة أول رئيس عربي فعل قوانين للمساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء مثل المناصب والزواج وعمل من أجل رفعة المرأة التونسية في شتى المجالات.

كما قامت شاهين بزيارة القصر الرئاسي الذي كان يسكن فيه الرئيس التونسي الراحل بمنطقة المنستير بتونس، وكذلك البيت الذى ولد فيه على شاطئ البحر، كما التقطت شاهين العديد من الصور والفيديوهات لتوثيق تلك اللحظات.

إلهام شاهين الحبيب بورقيبة النجمة الكبيرة إلهام شاهين بورقيبة ملتقي المبدعات العرب

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