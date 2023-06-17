السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأوقاف": نقل العاملين بالوزارة للعاصمة الإدارية قبل عيد الأضحى

د. عبدالله حسن
د. عبدالله حسن

قال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، اليوم السبت، إنه سوف يتم إتمام نقل جميع العاملين بديوان عام وزارة الأوقاف للعمل بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح حسن، أنه بدءًا من أول يوم عمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، ستؤدي الوزارة جميع أعمالها بالكامل ودون استثناء من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعليه فإن أي مكاتبات تخص الوزارة بدءًا من أول يوم عمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك يجب أن ترسل على مبنى وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك جميع التعاملات التي كانت تتم بمقر ديوان عام الوزارة بمنطقة باب اللوق، ستتم كاملة من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أنه قد تم بالفعل العمل الجزئي بالمبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة بدءًا من أول يونيو الجاري، وأن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يشكل نقلة نوعية في مجال الإدارة الحديثة وليس مجرد انتقال مكاني.

يد الأضحى المبارك عطلة عيد الاضحى وزارة الأوقاف بالعاصمة العاصمة الإدارية الجديدة

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