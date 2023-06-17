السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يشكر وزارة الزراعة على الطفرة الزراعية والحيوانية بالمحافظة

اول محطة مخصصة لإنتاج
اول محطة مخصصة لإنتاج شتلات القصب

ثمّن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود وزارة الزراعة بقيادة الوزير السيد القصير المتواصلة لدعم وتطوير مشروعات الاستصلاح الزراعي بوادي النقرة ووادي الصعايدة وتوشكى الخير بالمحافظة، وغيرها من المشروعات سواء القومية أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف إحداث طفرة ملحوظة فى التنمية الزراعية والحيوانية بمختلف القرى والنجوع على مستوى المحافظة.

وقال عطية، إن ذلك يتواكب مع الدور الفعال لوزارة الزراعة أيضاً فى تنظيم سلسلة من القوافل البيطرية التي تهدف إلى توفير كل أوجه الرعاية للثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الأمراض والأوبئة، بجانب توفير برامج التوعية للمزارعين للعمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة لديهم.

جاءت تصريحات المحافظ، على هامش تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أول محطة مخصصة لإنتاج شتلات القصب فى كوم أمبو.

أسوان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اول محطة مخصصة لإنتاج شتلات القصب بكوم أمبو محطة مخصصة لإنتاج شتلات قصب السكر اول محطة لإنتاج شتلات قصب السكر

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