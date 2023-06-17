السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق مخبز فى الحوامدية دون إصابات

حريق مخبز
حريق مخبز

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اشتعل بمخبز بمنطقة الحوامدية، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا باشتعال حريق بمنطقة عرب الساحة في الحوامدية، حيث توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبيّن اشتعال حريق بمخبز، وتمكنوا من محاصرته وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

واستمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالمخبز، ولم يشتبهوا في اشتعال الحريق جنائيًا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

رجال الحماية المدنية الجيزة منطقة الحوامدية الحريق النيابة

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