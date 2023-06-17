السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بالتشاجر وإصابة 3 مواطنين في 6 أكتوبر

ضبط متهمين
ضبط متهمين

قام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بإلقاء القبض على المتهمين بالتشاجر، بمدينة 6 أكتوبر، نتيجة خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين ، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة في الحي الأول بمدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين تشاجر عدد من المواطنين ، مما أسفر عن إصابة 3 متشاجرين، وتم نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر لتلقي العلاج.

تم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رجال المباحث المتهمين خلافات بينهم مديرية أمن الجيزة مشاجرة النيابة

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