ضبط المتهمين بالتشاجر وإصابة 3 مواطنين في 6 أكتوبر

قام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بإلقاء القبض على المتهمين بالتشاجر، بمدينة 6 أكتوبر، نتيجة خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين ، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب مشاجرة في الحي الأول بمدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين تشاجر عدد من المواطنين ، مما أسفر عن إصابة 3 متشاجرين، وتم نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر لتلقي العلاج.

تم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.