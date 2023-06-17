آخر تحديث| سعر الدولار اليوم السبت 17-6-2023 خلال منتصف التعاملات

سعر صرف الدولار اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023، سجل استقرارًا أمام العملة المحلية خلال منتصف التعاملات في البنوك، وتشهد العملة الخضراء تصدرًا على محركات البحث على "جوجل" خلال الفترة الماضية من قبل المواطنين، وذلك لارتباط سعره ببعض أسعار السلع المحلية.

سعر صرف الدولار اليوم السبت

ننشر آخر تحديث لحظى لسعر صرف الدولار اليوم السبت 17 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات في البنوك المصرية، مسجلاً نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت

استقر سعر الدولار اليوم السبت 17 يونيو مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

لم يتغير سعر الدولار اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، حيث سجل استقرارًا في منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما ثبت سعر الدولار اليوم السبت 17 يونيو 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

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