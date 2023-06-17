دبلوماسى: العلاقات المصرية الإفريقية شهدت نقلات نوعية عديدة

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن العلاقات المصرية الإفريقية على مدار السنوات الماضية، شهدت نقلات نوعية عديدة في كل الملفات التى تحظي باهتمام وأولية من جانب مصر فى إطار العلاقات المصرية الإفريقية.

وأضاف السفير صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تحركًا علي المستوى الثنائي، وعلي المتعدد، في إطار الشراكة الثنائية، أو المتعددة، سواء في الكوميسا والاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلي أن هناك نشاطًا أمنيًا وعسكريًا واضحًا وإيجابيًا، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، مشددًا على أن مصر تتحرك لحل الأزمات الساخنة، في الدول المجاورة.

مصر لها دور واضح وإيجابي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في إفريقيا

وأوضح نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أن مصر حققت إنجازات كبيرة، فيما يتعلق بالصحة، والتعليم، وتمكين المرأة، والشباب، وبناء القدرات، كما أن مصر كان لها دور كبير في السيطرة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتوزيع اللقاحات بشكل عادل، وجلب التموين اللازم لتصنيع اللقاحات.