السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشافى يستهدف ضم زوبيميندى لخلافة بوسكيتس فى برشلونة

مارتن زوبيميندي وسيرجيو
مارتن زوبيميندي وسيرجيو بوسكيتس

يبحث نادي برشلونة الإسباني، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، عن خليفة النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، بعد رحيله عن صفوف الفريق.

وكان نادي برشلونة قد أعلن رحيل سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط الفريق، عن صفوف البلوجرانا بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الماضي 2022/ 2023، ليُنهي مسيرة دامت 15 عامًا.

برشلونة يستهدف مارتن زوبيميندى من ريال سوسيداد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز أبدى رغبته في التعاقد مع الإسباني مارتن زوبيميندي، لاعب وسط ريال سوسيداد، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، بأن تشافي يرى أن زوبيميندي هو البديل الأمثل لخلافة بوسكيتس في وسط الميدان خلال الموسم الجديد 2023/ 2024؛ وأنه سيناسب طريقة لعب برشلونة.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن برشلونة فشل في حسم صفقة الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي، وجوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونخ.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الإسباني، صاحب الـ24 عامًا، رفقة برشلونة في عام 2027.

ويمتلك مارتن زوبيميندي شرطًا جزائيًا في عقده مع ريال سوسيداد، يبلغ قيمته 60 مليون يورو.

في المقابل، ترغب إدارة ريال سوسيداد في الحفاظ على خدمات زوبيميندي، من خلال إقناعه بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة.

يذكر أن نادي برشلونة قد توّج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2022/ 2023، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 88 نقطة، متفوقًا على غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 78 نقطة.

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