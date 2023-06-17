إعلامية: أهالى البحيرة يشعرون بالسعادة والفخر بسبب افتتاح المشروعات القومية

قالت الإعلامية منة الشرقاوي إن كل المشروعات التي تم افتتاحها خلال اليومين الماضيين والسنوات التسعة الماضية كان هدفها تكريس مفهوم التنمية الشاملة التي تخدم متطلباتنا في الحياة.

وأضافت الشرقاوي، خلال تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن كل هذه المشروعات تم تنفيذها من أجل كل المواطنين وتغطية احتياجاتهم ومتطلباتهم مثل المراكز التكنولوجية المرقمنة والمميكنة في القرى حتى تقدم خدمة محترمة للمواطنين.

وتابعت: "على مدار يومين، كنا في البحيرة وتحدثنا مع ذوينا في القرى، ولا يتخيل أحد الحماس الذي تحدثوا به، الأهالي يشعرون بالفخر والسعادة بسبب المشروعات التي تمت، في الماضي كان هناك الكثير من القمامة والحشرات وغيرها من الأزمات".