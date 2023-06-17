السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو التنسيقية: التأمين الصحي الشامل مستقبل الصحة في مصر

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور أحمد سعيد فهيم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأحد الأطباء المشاركين في الحوار الوطني، أن التأمين الصحي الشامل هو مستقبل الصحة في مصر، مشددًا على أن الجميع مقتنع بهذا الأمر وأشاد به.

وقال فهيم خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إنه كانت هناك ملاحظات بشأن بدء تطبيق المنظومة في بعض المحافظات التي تنخفض فيها الكثافات السكانية، وبالتالي فإن التحدي الأكبر هو الانتقال إلى المحافظات التي بها كثافة سكانية أعلى.

وتابع: "لكن كان الاتفاق كي نبدأ في مشروع ضخم مثل التأمين الصحي الشامل، فإننا في حاجة إلى البدء في محافظات محدودة على مستوى عدد السكان من أجل عمل تطوير على أرض الواقع وهو ما يتطلب خطة عملية حتى نخرج بنقاط تخص مميزات وعيوب وتحديات المنظومة، وكل ذلك طُرح في الحوار الوطني وكان هناك اتفاق عليه".

التأمين الصحي الشامل تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحوار الوطنى برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

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