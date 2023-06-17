تطوير الموانئ البحرية والجافة.. عصب القدرات اللوجستية في مصر

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "تطوير الموانئ البحرية والجافة.. تطوير القدرات اللوجستية للدولة المصرية".

وأكد التقرير أن تطوير الموانئ البحرية والبرية الجافة والمناطق اللوجستية، كان ضرورة لإعادة القوة لعصب العمل اللوجستي في مصر، لتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية وربطها بمناطق الاستثمار وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

وتم تطوير الموانئ البحرية التجارية على شاطئ البحرين الأحمر والمتوسط في خطة شاملة وضعتها الدولة لتطوير تلك المنظومة التي يعبر من خلالها 90% من تجارة مصر مع العالم.

كما تم تنفيذ 80 مشروعًا بإجمالي تكلفة 129 مليار جنيه بأيدي 50 ألف عالم وبمشاركة حوالي 100 شركة قطاع خاص، وشمل تطوير الموانئ المصرية إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم، وبأعماق تتراوح ما بين 15 إلى 18 مترًا لتصبح إجمالي أطوال أرصفة الموانئ المصرية 73 كم.