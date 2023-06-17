السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بيت الأمصيلي.. متنفس لأهالي رشيد ومقصد للسياحة

بيت الأمصيلي
بيت الأمصيلي

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "تطوير منطقة بيت الأمصيلي.. متنفس للأهالي ومقصد للسياحة".

حيث يعد منزل الأمصيلي أحد أهم منازل مدينة رشيد الأثرية، إن لم يكن أهمها على الإطلاق بما يتميز به من طراز معماري فريد وزخارف متميزة تحمل طابعا خاصا ومميزا للحقبة التاريخية التي بني بها. 

وأشار التقرير إلى أن هذا المنزل نموذج من 22 منزلًا أثريًا موجودة في رشيد يمثلون العمارة المدنية في هذه المدينة، حيث تشتهر رشيد بعماراتها وتراثها المعماري الذي يتنوع ما بين تراث أثري ديني ومدني. 

ويتكون المنزل من 3 طوابق، الأرضي وله أكثر من وظيفة مثل استقبال الضيوف ومخزن لتخزين الغلال، وهو يتماشى مع وظيفة البيت وقد كان قائد مدفعية في الجيش التركي، أما الدور الثاني فقد كان اسمه السلاملك وكان مخصصًا لإقامة الرجال، والدور الثالث كان اسمها الحرملك وكان مخصصا لإقامة النساء.

وقامت بعثة إيطالية بعمل ترميم وصيانة لمنزل الأمصيلي وشمل ترميم الأدوار الثلاثة للمنزل، وعملت البعثة فتارين ووضعت فيها تحفا تراثي ومشغولات يدوية لفناني مدينة رشيد تناولوا فيها التراث والحرف التراثية بالمدينة.

بيت الأمصيلي تطوير بيت الأمصيلي رشيد مدينة رشيد برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

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