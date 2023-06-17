السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

"عمل مع أم كلثوم 16 عامًا".. قصة أشهر متعهد حفلات في عماد الدين

أم كلثوم
أم كلثوم

لكل فترة زمنية فنية متعهد حفلات غنائية خاص بها، وخلال زمن الفن الجميل أم كلثوم ومنيرة المهدية ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ.

كان المعلم صديق أحمد متعهد الحفلات الغنائيه والتمثيلية أشهر متعهد في ذلك الوقت لدرجة أن الصحافة آنذاك كانت تلقبه بسلطان شارع عماد الدين لمدة 25 عامًا، بحسب ما جاء في مجلة الكواكب في عددها الصادر بتاريخ ١٦ يونيو عام ١٩٥٣.
كان يعيش المعلم صديق كما يعيش أصحاب النفوذ والجاه والسلطان، وكان أصحاب الفرق وكبار الممثلين والمطربين يتقربون إليه ويخطبون وده، وكان المال ينهال عليه بغير حساب.
اكتشاف المعلم صديقي لأم كلثوم
وخلال حواره كشف المعلم صديق أنه اكتشاف أم كلثوم حيث قال: "كان لى أتباع يعاونونني على توزيع تذاكر الحفلات التى أستأجرها، وكان بين هؤلاء الاتباع ساعٍ بوزارة الزراعة اسمه الشيخ محمود أبو زيد وجاءنى ذات مرة يقول لى لقد سمعت عن مطربة من الأرياف تغنى التواشيح فاتفقت معها على أن تحيي حفلة بحى المناصرة فهل تحضر لتسمعها؟.
لقاء أم كلثوم مع أشهر متعهد حفلات
ولبيت دعوة الشيخ أبو زيد وذهبت إلى مكان الحفلة، فوجدت فتاة صغيرة السن تلبس العقال العربى وحولها ثلاثة مشايخ يقومون بدور البطانة، وكان صوتها جميلا وهي تنشد قصائد المديح النبوية، وأعجبنى صوتها جدًا، وتقدمت إليها مهنئًا وعرفت أن أسمها أم كلثوم، وأن أحد الشيوخ الثلاثة هو والدها، والثانى شقيقها الشيخ خالد، والثالث من أقاربها.
تفاصيل حفلة مسرح برنتانيا لأم كلثوم
وقال المعلم صديق: واتفقت معها على أحياء حفلة على مسرح "برنتانيا " القديم مقابل 8 جنيهات، وكان نجاح هذه الحفلة أكبر مشجع لى على أن أتعاقد معها على أحياء حفلتين كل أسبوع وأستأجرت لها صالة "سانتى" المواجهة للباب البحرى لحديقة “الأزبكية”.

وواصل متعهد الحفلات: “وكنت أستأجر الصالة مجانًا مقابل أن أترك أرباح المشروبات لصاحبها وكانت أرباحى لا تقل عن 150 جنيهًا أسبوعيًا من حفلات أم كلثوم، وأشهد أن أم كلثوم لم تكن تهتم بالمال فى ذلك الوقت، وقد مضيت اعمل متعهدًا لحفلاتها مدة 16 عامًا كاملة جمعت من ورائها ثروة ضخمة جدًا”.

لقاء أم كلثوم مع أشهر متعهد حفلات تفاصيل حفلة مسرح برنتانيا صالة سانتى حديقة الأزبكية أم كلثوم محمد عبدالوهاب عبدالحليم حافظ

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