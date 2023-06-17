السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي للأطفال بالمستشفى التخصصي في البحيرة

تشغيل وحدة مناظير
تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي للأطفال

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم البدء في تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي للأطفال، التي تُعد من الوحدات الأوائل على مستوى مستشفيات وزارة الصحة، وذات ترتيب سابق بالنسبة للجامعات.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدعم مشروعات القطاع الصحي بالبحيرة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية وتطوير مستوى الأداء المقدم للمرضى من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز.

وجاءت أول لستة مناظير بحضور حمودة الجزار، وكيل المديرية، والدكتور أحمد فؤاد، أستاذ أمراض ومناظير الجهاز الهضمي للأطفال بجامعة الإسكندرية، والدكتور مجدي بدر الدين، والدكتور حسن حشمت، والدكتور أدهم هديب، ولفيف من أطباء المستشفى.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، أن المستشفى بصدد افتتاح وحدة جديدة، هي وحدة أعصاب الأطفال وستكون مجهزة بأجهزة رسم المخ ورسم الأعصاب ورسم العضلات للأطفال.

جدير بالذكر أن مستشفى الأطفال التخصصي للأطفال بقرية دمسنا بمركز أبو حمص، يخدم المحافظة بالكامل في تخصص الأطفال لما يوجد بها من إمكانيات متقدمة ومتطورة في تلك التخصصات ويوجد بها فريق طبي متميز، بالإضافة للتجهيزات التي يتمتع بها المستشفى وتوفر بعض الأجهزة الطبية الحديثة بها لتقديم خدمة طبية تليق بالمرضى من الأطفال. 

أحمد فؤاد الجهاز الهضمي التخصصات المختلفة الدكتور هانى جميعة الخدمات الطبية والعلاجية الطبية المجانية

الأكثر قراءة

ضبط 27 طن قمح محلى و28 عبوة أدوية بيطرية بالغربية

"مصر للطيران" تسير 17 رحلة إلى الأراضى المقدسة لنقل حجاج بيت الله اليوم

"جوز حمام" ينهي حياة طفل على يد صديقه بالدقهلية

"ضربني ليلة الفرح".. سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها

شعبة الدواجن: القيادة السياسية تسعى جاهدة لتقليل استيراد الأعلاف

وزير الزراعة يتفقد أول محطة لإنتاج شتلات القصب فى أسوان (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟