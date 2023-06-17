بدء تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي للأطفال بالمستشفى التخصصي في البحيرة

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم البدء في تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي للأطفال، التي تُعد من الوحدات الأوائل على مستوى مستشفيات وزارة الصحة، وذات ترتيب سابق بالنسبة للجامعات.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدعم مشروعات القطاع الصحي بالبحيرة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية وتطوير مستوى الأداء المقدم للمرضى من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز.

وجاءت أول لستة مناظير بحضور حمودة الجزار، وكيل المديرية، والدكتور أحمد فؤاد، أستاذ أمراض ومناظير الجهاز الهضمي للأطفال بجامعة الإسكندرية، والدكتور مجدي بدر الدين، والدكتور حسن حشمت، والدكتور أدهم هديب، ولفيف من أطباء المستشفى.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، أن المستشفى بصدد افتتاح وحدة جديدة، هي وحدة أعصاب الأطفال وستكون مجهزة بأجهزة رسم المخ ورسم الأعصاب ورسم العضلات للأطفال.

جدير بالذكر أن مستشفى الأطفال التخصصي للأطفال بقرية دمسنا بمركز أبو حمص، يخدم المحافظة بالكامل في تخصص الأطفال لما يوجد بها من إمكانيات متقدمة ومتطورة في تلك التخصصات ويوجد بها فريق طبي متميز، بالإضافة للتجهيزات التي يتمتع بها المستشفى وتوفر بعض الأجهزة الطبية الحديثة بها لتقديم خدمة طبية تليق بالمرضى من الأطفال.