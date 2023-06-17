السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تستجيب لشكوى مواطن من إزعاج صاحب ورشة وعدم التزامه بمواعيد الغلق

الداخلية
الداخلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو يتضرر فيه أحد الأشخاص من قيام مالك ورشة بالعمل حتى أوقات متأخرة، وعدم الالتزام بمواعيد الغلق بالقاهرة، وعقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات مدعوم بمقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً قيام مالك ورشة لإصلاح السيارات بمدينة نصر بالعمل حتى أوقات متأخرة من الليل، وعدم الالتزام بمواعيد الغلق متسبباً في إزعاج المواطنين.

قامت قوات الأمن بالفحص والتنسيق مع الجهات المختصة وعلى الفور تم التوجه إلى الورشة محل الشكوى، وتبين عدم وجود أي تراخيص، وإغلاق الورشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية قيام مالك ورشة مدينة نصر

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