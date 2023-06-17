"الأرصاد" تُحذر المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس اليوم

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

وقالت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى الفضائية، إن التعرض لأشعة الشمس يزيد من الشعور بالحر، مضيفة: نسب الرطوبة تجعلنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة، ويجب الحذر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

وشددت على ضرورة اصطحاب غطاء للرأس "شمسية أو كاب" للحماية من أشعة الشمس المباشرة، والتواجد بأماكن جيدة التهوية، وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، وشرب الماء باستمرار، مشيرة إلى أنه مع نهاية الأسبوع الحالي سيكون بداية لفصل الصيف، وبالتدريج تبدأ الأجواء الصيفية.

وأضافت: أنه بداية من الغد سنبدأ في التأثر بكتل هوائية شمالية القادمة من جنوب أوروبا، مرورًا بالبحر المتوسط، حيث من المتوقع أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية حتى نهاية الأسبوع.

وأشارت إلى: أننا لن نشهد أي تقلبات جوية بشكل كبير الفترة المقبلة حتى نهاية الأسبوع، لكن ستكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.