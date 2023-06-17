السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"طاقة الشيوخ" تبحث سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى غدًا

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ اجتماعًا، غدًا الأحد، لبحث طلب المناقشة العامة المقدم من النائب طارق نصير، و20 عضوًا من الأعضاء، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

ويعقد الاجتماع بين لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإسكان والإدارة المحلية والنقل.

ويناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والإسكان والإدارة المحلية والنقل والزراعة والري والتعليم والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي "بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر".

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستفادة القصوي الادارة المحلية الاقتصاد الدائري التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعاونيات في مصر التضامن الاجتماعي الزراعة والري

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