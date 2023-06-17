السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط 67 مخالفة تموينية فى حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

حملات تموينية
حملات تموينية

أعلن المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد دايرة، عن تحرير 67 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التي شنتها إدارة الرقابة التموينية على المخابز والأسواق أمس في مراكز ومدن الدقهلية، وذلك بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

وتشكلت مجموعة من الحملات التمونيية المفاجئة تحت إشراف على حسن وكيل المديرية، ومحمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية. 

حيث قامت الحملات المجمعة بالمديرية (إدارة الرقابة التجارية والتموينة وبالإدارات التالية (بندر ميت غمر، السنبلاوين، الجمالية)، وأسفرت الحملات المشكلة عن ضبط (67) مخالفة تموينية، وجاءت كالآتي:

بالنسبة للرقابة على المخابز: 18 محضر عدم مطابقة للمواصفات، و22 محضر نقص وزن ما بين (8/ 19 جم)، 3 محاضرغلق في مواعيد العمل الرسمية، ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش، ومحاضر تصرف في دقيق (53 شيكارة).

بالنسبة للرقابة على الأسواق جاءت المحاضر كالآتي:

تحرير 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر)، ومحاضر عدم وجود شهادة صحية.  

ويؤكد المشرف العام أن مديرية التموين بالدقهلية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين، وأنها ستظل تمارس سلطاتها الرقابية بكل شفافية ونزاهة بالرقابة على المخابز والأسواق من أجل مصلحة المواطن بما لها من سلطات أقرها القانون.

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