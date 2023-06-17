ليفربول المتصدر.. أكبر نتائج للأندية في الدوريات الأوروبية بموسم 2022 - 2023

رغم انتهاء منافسات الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى في الموسم الماضي 2022 - 2023، ولكنها شهدت تحقيق العديد من النتائج الكبرى من حيث الأهداف بين الأندية في المباريات.

وكان فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، له النصيب الأكبر في النتائج الكبرى في الموسم المنصرم 2022-2023.

أكبر نتائج حققتها الأندية في موسم 2022 - 2023

وبهذا الصدد، نستعرض لكم أكبر نتائج حققتها الأندية في الموسم المنصرم 2022-2023، وذلك على النحو التالي:

• الدوري الإنجليزي "البريميرليج"

- حقق فريق ليفربول أكبر فوز على بورنموث بنتيجة 9-0، في المباراة التي أقيمت يوم 27 أغسطس 2022.

- الأمر ذاته بالنسبة لفريق مانشستر سيتي الذي تغلّب على جاره وغريمه مانشستر يونايتد بنتيجة 6-3، في مباراة "ديربي مانشستر" التي أقيمت يوم 2 أكتوبر 2022.

• الدوري الإسباني "الليجا"

- حقق فريق ريال مدريد أكبر فوز على بلد الوليد بنتيجة 6-0، في المباراة التي أقيمت يوم 2 أبريل 2023.

- كذلك حقق ريال سوسييداد فوزًا ثمينًا على جيرونا بنتيجة 5-3، في المباراة التي أقيمت يوم 3 أكتوبر 2022.

- بينما حقق جيرونا فوزًا كبيرًا على ألميريا بنتيجة 6-2، في المباراة التي أقيمت يوم 17 فبراير 2023.

• الدوري الإيطالي "الكالتشيو"

- حقق فريق أتالانتا أكبر فوز على ساليرنيتانا بنتيجة 8-0، في المباراة التي أقيمت يوم 15 يناير 2023.

• الدوري الألماني "البوندسليجا"

- حقق فريق بايرن ميونخ أكبر فوز على بوخوم بنتيجة 7-0، في المباراة التي أقيمت يوم 21 أغسطس 2022.

- بينما شهدت ثلاث مباريات في الدوري الألماني، تسجيل العديد من الأهداف، بواقع 8 أهداف في كل مباراة.

وتغلّب بايرن ميونخ على نظيره ماينز بنتيجة 6-2، في المباراة التي أقيمت يوم 29 أكتوبر 2022.

كذلك فاز بايرن ميونخ على أوجسبورج بنتيجة 5-3، في المباراة التي أقيمت يوم 11 مارس 2023.

بينما حقق فريق كولن فوزًا كبيرًا على فيردر بريمن بنتيجة 7-1، في المباراة التي أقيمت يوم 21 يناير 2023.

• الدوري الفرنسي "الليج 1"

- حقق فريق مونبيلييه على نظيره بريست بنتيجة 7-0، في المباراة التي أقيمت يوم 28 أغسطس 2022.

- بينما كانت أكثر مباراة شهدت 9 أهداف، كانت فوز ليون على نظيره مونبيلييه بنتيجة 5-4، في المباراة التي أقيمت يوم 7 مايو 2023.