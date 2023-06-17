موعد الإغلاق الجزئى لشارع فيصل اليوم السبت

أعلنت محافظة الجيزة عن أنه سيكون هناك غلق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع المطبعة بالاتجاهين لتحويل المرافق (الكهرباء) المتعارضة مع محور عمرو بن العاص.

ووفقًا لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى الفضائية، أن الغلق سيبدأ من الساعة 12 صباحًا حتى الخامسة صباحًا دون تعطيل الحركة المرورية.

وكشفت المحافظة عن أن الإغلاق يأتي في إطار أعمال القطع العرضي لمد كابلات كهرباء جهد (11) الخاصة بتحويل المرافق (الكهرباء) المتعارضة مع مسار مشروع محور عمرو بن العاص، تحديدًا بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع المطبعة بالاتجاهين، وستكون الأعمال على مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه.