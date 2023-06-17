السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

موعد الإغلاق الجزئى لشارع فيصل اليوم السبت

موعد الإغلاق الجزئي
موعد الإغلاق الجزئي لشارع فيصل

أعلنت محافظة الجيزة عن أنه سيكون هناك غلق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع المطبعة بالاتجاهين لتحويل المرافق (الكهرباء) المتعارضة مع محور عمرو بن العاص.

ووفقًا لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى الفضائية، أن الغلق سيبدأ من الساعة 12 صباحًا حتى الخامسة صباحًا دون تعطيل الحركة المرورية.

وكشفت المحافظة عن أن الإغلاق يأتي في إطار أعمال القطع العرضي لمد كابلات كهرباء جهد (11) الخاصة بتحويل المرافق (الكهرباء) المتعارضة مع مسار مشروع محور عمرو بن العاص، تحديدًا بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع المطبعة بالاتجاهين، وستكون الأعمال على مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه.

شارع فيصل إغلاق شارع فيصل محافظة الجيزة برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر

الأكثر قراءة

اليوم.. استكمال محاكمة 11 متهمًا بـ"خلية الشروق"

رئاسة شئون الحرمين تطلق حزمة من المبادرات لموسم الحج

وزير الإسكان يُتابع موقف تنفيذ مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج الجديدة

أوغندا تُعلن مقتل 25 شخصًا فى هجوم إرهابى على مدرسة ثانوية

كولر يُطلب تقرير عن لاعبي الأهلي الدوليين استعدادًا لمواجهة حرس الحدود

انطلاق انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟