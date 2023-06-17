السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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9 سنوات إنجازات.. "إكسترا نيوز" تستعرض تطوير قطاع الصحة (فيديو)

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

حرصت مصر على تطوير القطاع الصحي على مدار 9 سنوات، وشهد العديد من الإنجازات المتميزة التي تمت على قدم وساق وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء نظام صحي متكامل وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين وفقا لأحدث المعايير العالمية.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أبرز إنجازات تطوير المنظومة الصحية على النحو التالي: 

_القضاء على قوائم الانتظار وإجراء العمليات الجراحية. 

_القضاء على فيروس "سي" وإتاحة العلاج بالمجان. 

_ بدء تطبيق منظومة الـتأمين الصحي الشامل. 

_تحسن معدل إتاحة سيارات الإسعاف. 

_تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 

_زيادة عدد المستشفيات وزيادة الأسر بالمستشفيات القائمة. 

وعلي مدار النسع سنوات يسعي الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلي توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث تم إطلاق عدة مبادرات صحية ومنها  مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة أحد أهم الإنجازات الكبرى في المنظومة الصحية والتي تنفرد بها مصر للرصد المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والوراثية لكل فئات الشعب المصري.

وعشرات المبادرات الصحية للكشف والعلاج المجاني لكل الفئات بداية من الجنين في بطن الأم إلى مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن حيث وضعت الدولة خطة للنهوض بالصحة العامة للمواطنين، فضلًا عن أهم المبادرات الرئاسية الصحية والتي نجحت في تغيير شكل ومضمون المنظومة الصحية في مصر.

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