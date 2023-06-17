السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشفى العام الجديد بطنطا نقلة نوعية بالقطاع الطبي في الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

يعتبر مستشفى العام الجديد بمدينة طنطا، نقلة طبية كبيرة بمحافظة الغربية، حيث تقع على مساحة ٣ أفدنة بتكلفة مبدئية حوالي 600 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية حوالي ٣٣٥ سريرًا، ويضم المستشفى كل التخصصات، علاوة على إقامة فندقية للمرضى. 

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المستشفى تمثل نقلة نوعية كبيرة في المجال الطبي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن نسب إنجاز المستشفى اقتربت من ٩٠%، وسيتم افتتاحها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكشف محافظ الغربية، أن المستشفى العام سيوجد به كل التخصصات المطلوبة، علاوة على وجود كوادر من الأطباء والتمريض على أعلى مستوى من الكفاءة، مشيرًا إلى أن القطاع الطبي بالمحافظة، يشهد إنجازات كبيرة على أرض الواقع في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وأكد الدكتور أسامه بلبل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن الأعوام الماضية شهدت طفرة نوعية في الخدمات الصحية بالمستشفى، مشيرًا إلى أن المستشفى في منطقة سبرباي والتي قاربت على الانتهاء من كل التجهيزات ستكون نقلة كبيرة في نوعية الخدمات المقدمة.

مستشفى العام الجديد بمدينة طنطا نقلت طبية كبيرة داخل عاصمة

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